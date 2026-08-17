CHP Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevine Serdar Yılmaz atandı. CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, yeni görevinde Yılmaz'a başarılar dilerken, Yılmaz da birlik ve saha çalışması vurgusu yaptı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - CHP'de Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevine Serdar Yılmaz atandı.

Parti teşkilatının kent merkezindeki çalışmalarının daha etkin yürütülmesi, örgüt yapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarla temasın artırılması hedefi doğrultusunda görevlendirilen Yılmaz'ın önümüzdeki süreçte Merkez İlçe teşkilatıyla birlikte saha çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.

CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, Serdar Yılmaz'ın Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, parti örgütünün birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Varol, 'Cumhuriyet Halk Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan yol arkadaşımız Serdar Yılmaz'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Merkez İlçe örgütümüz partimizin Ağrı'daki çalışmalarında çok önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımıza ulaşan, mahalle mahalle, sokak sokak çalışan ve halkımızın sorunlarını doğrudan dinleyen bir örgüt anlayışını birlikte güçlendireceğiz. Serdar Başkanımızın teşkilatımızla uyum içerisinde önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. CHP olarak birlik içerisinde Ağrı için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

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CHP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Serdar Yılmaz ise kendisine verilen görevin önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, parti örgütüyle birlikte sahada aktif bir çalışma dönemi başlatacaklarını söyledi.

Parti içerisinde birlik ve dayanışmayı önceleyeceklerini belirten Yılmaz, 'Ayrıştıran değil birleştiren, kişisel hesaplar yerine ortak hedefleri önceleyen bir anlayışla hareket edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ağrı merkezde daha güçlü hale getirmek, örgütümüzü büyütmek ve halkımızın güvenini kazanmak için bütün yol arkadaşlarımızla omuz omuza çalışacağız. Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım. Ağrı'ya ve partimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.