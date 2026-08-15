CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol'un önerisiyle Veteriner Hekim Esra Demirkol, CHP Ağrı Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - CHP Ağrı örgütünde kadınların siyasette daha etkin temsil edilmesine yönelik yeni bir dönem başladı.

Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol'un önerisiyle Veteriner Hekim Esra Demirkol, CHP Ağrı Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi. Mesleki yaşamının yanı sıra toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınan Demirkol'un, yeni görevinde kadınların siyasal yaşama katılımını artırmaya, kadın örgütlenmesini güçlendirmeye ve CHP'nin Ağrı'daki saha çalışmalarını genişletmeye yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Görevlendirmenin ardından Esra Demirkol ile bir araya gelen İl Başkanı İbrahim Varol, yeni Kadın Kolları Başkanı'na başarı dileklerini ileterek, Ağrı'da kadınların siyasetin yalnızca seçmeni değil, doğrudan karar vericisi ve belirleyici aktörü olması gerektiğini vurguladı. CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, Esra Demirkol'un görevlendirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kadın örgütlenmesinin parti açısından taşıdığı öneme dikkat çekti

'AĞRI'NIN KADINLARINA ULAŞAN GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT İSTİYORUZ'

Yeni dönemde CHP Ağrı Kadın Kolları'nın yalnızca parti binası içerisinde faaliyet gösteren bir yapı olmayacağını, mahallelerden ilçelere kadar daha geniş bir saha çalışması yürütmesini hedeflediklerini söyleyen Varol, Demirkol'un öncülüğündeki Kadın Kolları'nın; kadınların siyasete katılımının artırılması, saha çalışmalarının genişletilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal sorunlarının gündeme taşınması ve parti örgütlenmesinin kent genelinde güçlendirilmesi başlıklarına ağırlık vermesi beklediklerini ifade etti.