6 Şubat depremlerinin yıldönümü öncesinde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem ardından yapılan yargılamaların fiyasko olduğunu, her 100 aileden 97'sinin adalet beklentisinin sürdüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne ilişkin, "Depremin ardından yapılan yargılamalar fiyaskodur. 2 bin 31 soruşturma var. Her 100 sorumludan 97'si hakkında karar verilmemiştir. Her 100 aileden 97'sinin adalet beklentisi devam etmektedir." dedi.

İmar affı yapanları, dirençli kentler için bir kuruş harcamayanları, deprem anından itibaren yapılan beceriksizlikleri, çadır sattıranları, seçim odaklı konuşmalar yaparak "bir yıl içerisinde herkes evine girecek" diyenleri unutmadıklarını ifade eden Özel, "CHP grubu olarak, 11 ilde toplam 90 milletvekilimiz ile birlikte önümüzdeki 3 günde depremde yıkılan neresi varsa, hasar gören tüm il ve ilçelerde var gücümüzle olmaya, onlara 2 yıl önce olduğu gibi 2 yıl sonra da dokunmaya, dinlemeye, anlamaya, onların sorunlarını yeniden Meclis'e taşımaya, yeniden kamuoyunda görünür kılmaya deprem bölgesine gidiyoruz." dedi.

Deprem yargılamalarını da eleştiren Özel, depremin ardından yapılan yargılamalar, fiyasko olduğunu iddia etti.

"2 bin 31 soruşturma var. Bin 397'si hakkında iddianame düzenlenmiş. Ayrıca 2 bin 31 dosyadan karara bağlananlar 75. Oran, yüzde 2,7'dir" diye Özel, "Her 100 sorumludan 97'si hakkında karar verilmemiştir. Her 100 aileden 97'sinin adalet beklentisi devam etmektedir." dedi.

Depremin ikinci yılındayız. Verilen sözlerin tutulmadığı, yüzbinlerin konteynerlere mahkum edildiği bir tablo var. 650 bin konut sözü verildi, iki yılda sadece 201 bini teslim edildi. Erdoğan; verdiğin sözün yüzde 30'undasın. Sokağa çık, isyanı gör! Millet aç, açıkta, perişan! pic.twitter.com/iSV5omxI6Q— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 4, 2025

Bu arada Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların koruyucu sağlık hizmetine erişemediğini belirtti.

Deprem bölgesinde, aile hekimi ve aile sağlık merkezleri olmadığını öne süren Özel, "Hemşire sayısı, doktor sayısı yetersizdir. Bu alanı devlet hala regüle edememiştir. Aşı yapacak hemşire bulunamamakta, hemşire olduğunda aşı bulunmamaktadır. Yoğun bakım sorunu en büyük sorundur." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde, yüzlerce okulun yıkıldığını, binlerce okulun ağır hasar aldığını anlatan Özel, konteynerlerde eğitimlerin sürdüğünü ileri sürdü. Özel, deprem bölgelerindeki "mücbir sebep" uygulamasının 3 aylık periyotlarla uzatılmasına ve kapsamının daraltılmasına tepki göstererek, depremzedelerden vergi alınmaya çalışıldığını kaydetti.

Kentsel ve yerinde dönüşümün deprem bölgesinin en önemli ihtiyacı olduğunun altını çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremzedelere verilen 750 bin lira hibe ve 750 bin liralık kredi rakamlarının 1 milyon 500 bin liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Konut krizinin yalnızca deprem bölgesinde değil, 81 ilde de en büyük sorun olduğunu kaydeden Özel, OECD verilerine göre kiraların geçen seneden bu seneye kişi başına milli gelire oranla 2 kat daha pahalandığını söyledi.

Özel, bugün Adıyaman Bahçecik Mahallesi'nde Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.