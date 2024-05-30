CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Refah kentindeki kampa İsrail’in düzenlediği hava saldırısını kınadı.BURSA (İGFA) - Refah’ta 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş açıklama yaptı.

Başkan Yeşiltaş, İsrail’in saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm dünyadan yükselen tepkiye ve soykırımı durdurma çağrılarına rağmen Hamas ile savaşını 1.4 milyon insanın sığındığı Refah’a taşıyan İsrail’in, pazar günü Birleşmiş Milletler'e göre daha önce güvenli bölge ilan ettiği alana düzenlediği saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 45 kişi hayatını kaybettiğini belirterek, "Ne yazık ki Birleşmiş Milletler’den gelen açıklamalara göre can kaybının çok daha yüksek olduğu; aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 200’den fazla kişinin öldürüldüğü ve sayısız kişi de yaralandı. Refah’a askeri operasyondan vazgeçmeyen katil İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampını acımasızca ve gözü dönmüş bir biçimde bombalayarak masum bebeklerin, çocukların, kadınların yanarak can vermesine sebep oldu. Dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarına kulağını tıkayan bebek katili Netanyahu ise katliamı “trajik bir hata” olarak niteledi. Bu açıklamaya rağmen Refah çadır kampı tekrar İsrail uçaklarınca bombalandı. Masum sivillerin üzerine ölüm yağdı" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 235 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 96’ya, yaralananların sayısı 81 bin 136’ya yükseldiğini ifade eden Yeşiltaş, Gazze’de her yerde ölüm, gözyaşı ve acı olduğunu ifade ederek, "Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Refah ve Gazze'nin geri kalanındaki operasyonlarını durdurması talimatını vermesinin ardından dünyanın gözü önünde gerçekleşen son saldırı bizlere bir kez daha İsrail’in acımasız yüzünü gösterdi" dedi.

İsrail’in saldırıları insani değerlerden yoksunluğu ve barbarlığı temsil ettiğini belirten Yeşiltaş, mesajında, "İnsanlık artık bu barbarlığı durdurma sorumluluğunu taşıyor! Dünya artık İsrail’in barbarlığına sessiz kalmıyor. Çünkü bu katliamlar ya durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacak! Filistin halkının haklı davasında, adalet ve insan hakları mücadelesinde yanında olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz. Filistin’de yaşananlar, tüm dünya için bir vicdan testidir. Bizler, adaletten yana olanlar, Filistin’in özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kardeşliğe ve barış içinde bir arada yaşama olan inancımızla, Filistin halkının özgürlük mücadelesine omuz veriyoruz. Birlikte mücadele ederek, Filistin’i özgürlüğüne kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.