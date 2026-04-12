CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Tutukluluğa ilk tepki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'dan geldi. Başkan Yavaş, kararın hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

ANKARA (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerle ilgili tutuklama kararı çıktı.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Erkol hakkında verilen tutuklama kararının 'hukuki gerekçelerle açıklanamayacağını' savundu.

Yavaş, açıklamasında, kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını belirttiği Erkol için tutuklama kararı verilmesini eleştirerek, yargı süreçlerinin ölçülü ve adil şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamasında yargılamaya karşı olmadıklarını ancak 'ölçüsüzlük ve keyfilik' olarak nitelendirdiği uygulamalara karşı durduklarını belirten Yavaş, bu tür kararların ileride daha büyük adalet sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.