CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, meslek kuruluşları ve siyasi partilerin kendi mensupları hakkındaki suç ve etik ihlali iddialarına karşı etkili denetim mekanizmaları işletmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılık mağdurları için 7 kişilik kurul oluşturduklarını açıklayan Tekin, 'Türkiye çetelerden, dolandırıcılardan ve insanları mağdur ederek düzen kuranlardan arınana kadar mücadelemiz devam edecek' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Türkiye'de artan dolandırıcılık vakalarına ve özellikle konut mağduriyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, her gün çok sayıda vatandaşın dolandırıcılık nedeniyle mağdur edildiğini belirterek, özellikle yaşlı vatandaşların çaresiz bırakıldığı vakalara dikkat çekti.

Avukat, doktor, yargı mensubu, mimar ve siyasetçilerle ilgili gündeme gelen suç ve etik ihlali iddialarına dikkat çekerek, asıl meselenin yalnızca kişiler hakkındaki iddialar olmadığını savunan Gürsel Tekin, meslek odaları, barolar, disiplin kurulları ve siyasi partilerin kendi içlerinde etkili denetim mekanizmaları oluşturması gerektiğini belirterek, ciddi iddialar karşısında kurumların sessiz kalmasının veya soruşturmaların sürüncemede bırakılmasının kurumsal bir soruna dönüşebileceğini ifade etti.

Tekin, meslek kuruluşları ve siyasi partilere 'Kendi iç hukuklarını ne zaman gerçekten işletecek?' sorusunu yönelterek, suçun ve etik ihlalin meslek, makam, unvan veya siyasi kimliğinin olmayacağını vurguladı. Tekin, kurumların kendi içlerindeki yanlışları görmezden gelmesinin toplumun adalete ve kurumlara olan güvenini zedelediğini söyledi. Tekin, 'Artık mesele 'kimden yana olduğumuz' değil. Mesele, hukuktan ve adaletten yana olup olmadığımızdır.' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DOLANDIRICILIK CENNETİ OLMAYACAK'

Açıklamasının devamında dolandırıcılık mağduriyetlerine değinen Tekin, özellikle yaşlı vatandaşların ve konut mağdurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. 'Binlerce konut mağduru var.' diyen Tekin, vatandaşların yıllarca biriktirdiği emek ve birikimlerin haksız kazanca dönüştürülmesine karşı artık seyirci kalmayacaklarını belirtti. Mağdurların haklarını savunmak ve hukuki mücadelelerine destek olmak amacıyla 7 kişilik bir kurul oluşturduklarını açıklayan Tekin, hukukun izin verdiği her zeminde mağdur vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.

Devlet kurumları, meslek kuruluşları ve adalet mekanizmasının sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Tekin, yaşlıların çaresizliğinin, vatandaşların iyi niyetinin ve ev sahibi olma hayalinin istismar edilerek kazanca dönüştürülmesine tepki gösterdi. Tekin, paylaşımını, 'Biz geri adım atmayacağız. Türkiye çetelerden, dolandırıcılardan ve insanları mağdur ederek düzen kuranlardan arınana kadar mücadelemiz devam edecek.' ifadeleriyle noktaladı.

TÜRKİYE DOLANDIRICILIK CENNETİ OLMAYACAK!



Her gün onlarca insanın dolandırıldığını, mağdur edildiğini dinliyorum. Özellikle yaşlı kadınlarımızın ve erkeklerimizin çaresiz bırakıldığı hikâyeler yüreğimizi yakıyor.



Binlerce konut mağduru var. İnsanların yıllarca biriktirdiği: — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) August 16, 2026