Bunlar da ilginizi çekebilir

Yardım gemisi, yapılan duaların ardından Lübnan'a doğru yola çıktı.

Törende konuşan yetkililer, Türkiye'nin insani krizlerde uluslararası sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettiğini ifade etti.

AFAD Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Mersin Valiliği koordinasyonunda temin edilen gıda ve barınma malzemelerinden oluşan yaklaşık 730 ton yardımın, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Mersin Valisi Atilla Toros ve AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığı uğurlama töreninde, insani yardım sürecinin devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütüldüğü vurgulandı.

MERSİN (İGFA) - İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da oluşan temel insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla hazırlanan yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan dualarla uğurlandı.

AFAD, Türk Kızılay ve Mersin Valiliği koordinasyonunda hazırlanan yaklaşık 730 ton insani yardım malzemesi, Mersin Limanı'ndan Lübnan'a gönderildi.

