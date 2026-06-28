Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Millet Bahçesi'nde bulunan Türk bayrağının yıprandığının tespit edilmesi üzerine jandarma ve emniyet ekipleri harekete geçti. Bayrak, usulüne uygun şekilde yenisiyle değiştirilerek yeniden göndere çekildi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Özel Harekât birimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde bulunan Türk bayrağının yenilenmesine ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, Ceylanpınar Millet Bahçesi'nde dalgalanan Türk bayrağının yıprandığının tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede gerekli çalışmayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yıpranan bayrak usulüne uygun şekilde indirilerek yerine yeni Türk bayrağı çekildi.

Ceylanpınar Millet Bahçesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın yıprandığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerekli çalışma ivedilikle gerçekleştirilmiştir. ???????? pic.twitter.com/8PBBrYl0Jm — Jandarma (JÖH) ÖzelHarekat (@_JOHOzelharekat) June 28, 2026

Paylaşımda ayrıca, 'Bayrağımız; bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin en kutsal sembolüdür.' ifadelerine yer verilerek, Türk bayrağının taşıdığı milli değere vurgu yapıldı.