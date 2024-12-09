Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesini sundu.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, makroekonomik ve finansal istikrar ile mali disiplin politikalarına uygun şekilde hazırlandığını, deprem hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulmasını hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, kamu açığının kademeli olarak azaltılacağını ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin aynı zamanda "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla uyumlu olduğunu ve birçok alanda hayata geçirilmesi planlanan yapısal dönüşüm adımlarını destekleyecek bir yaklaşımla oluşturulduğunu anlatarak, yüksek katma değerli üretimin artırılması, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş yönünde teknolojik dönüşümün sağlanması, gıda ve enerjide arz güvenliğinin geliştirilmesi yönündeki politika adımlarını destekleyici nitelikle olacağını söyledi.

2025 yılında emtia fiyatlarında özellikle enerji alanında arz yönlü olumlu beklentilerin iktisadi faaliyeti destekleyici yönde hareket edeceğine inandıklarını dile getiren Yılmaz, dış koşullardaki destekleyici ortamın, kararlılıkla uygulanan ekonomi programının dezenflasyon, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerini desteklemesini beklediklerini kaydetti.

"İSTİKRARLI ORTAMDA YÜKSEK BÜYÜME ORANLARINA ULAŞMAYI PLANLIYORUZ"

Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansıyla gelişmiş ülkelere yakınsama sürecini hızla sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomik şartlardaki olumsuzluklara, bölgemizde artan jeopolitik gelişmelere rağmen ülkemizin 2024 yılında da büyümesini dengeli bir yapıda sürdürdüğünü gözlemliyoruz. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz büyümektedir. 2024 yılının ilk dokuz ayında, yurtiçi talep, net ihracat ve hizmet sektöründeki önemli katkı ile Türkiye ekonomisi yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetmiştir" dedi.

Yılmaz bütçe sunumunda şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla dengeli büyüme kompozisyonu devam etmekte, OVP’de öngördüğümüz üzere net mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye katkısı öne çıkmaktadır. Net mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye katkısı yılın üçüncü çeyreğinde artış göstererek 2,2 puan olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca inşaat yatırımları ivmelenmiş, büyümeye katkısı 0,8 puan olmuştur. 2024 yılının tamamında OVP’de yüzde 3,5 olan büyüme hedefimizde, küresel ekonomik koşullar ve dezenflasyonist politikaların geçici etkilerine bağlı olarak aşağı yönlü riskler artmıştır. Ancak bu süreçte, ekonomimiz hedefe yakın bir büyüme performansı sergileyerek, sürdürülebilir büyüme yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Orta vadede ise öngörülebilirliği artırılan ekonomik politikalarımızın etkisiyle istikrarlı bir ortamda daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmayı planlıyoruz. 2025 yılı için ise ekonomimizin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek, büyümeyi sürdürülebilir kılan net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının desteğiyle yüzde 4 büyüme oranına ulaşması hedeflenmektedir."