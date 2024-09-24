58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “Kuyu-28” operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 58 ilde “Kuyu-28” operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındığını kaydeden Bakan Yerlikaya, şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1838444188620218472