Bilecik İl Özel İdaresi, yaklaşan bayram öncesinde kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli ve konforlu hale gelmesi için köy yollarında kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının etkisiyle bozulan, çukur ve deformasyonların oluştuğu yollarda yoğun mesai harcarken, sahada adeta seferberlik ilan edildi.

BİLECİK (İGFA) - Özellikle vatandaşların bayram ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede ve Sarıdayı köy yolları ile Ahmetler-Çatak köyleri arasındaki güzergâhlarda bakım ve tamirat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclis Üyesi Mayir Küçük, Arapdede Köyü Muhtarı Erol Akman, Sarıdayı Köyü Muhtarı Hasan Başoll ve Gümüşdere Muhtarı Sedat Ceylan, yapılan hizmetlerin bölge halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, bayram süresince kırsal bölgelerde trafik yoğunluğunun artacağını belirterek, vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi adına çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini ifade etti.

Yürütülen çalışmalar sayesinde hem ulaşım güvenliği artırılıyor hem de köy yollarının daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Özveriyle çalışan ekiplerin mesaisi ise kırsalda yaşayan vatandaşlardan takdir topluyor.