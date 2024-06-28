Keşan'da sigorta acenteliği faaliyetlerinde bulununYağız Sigorta Acenteliği yetkilisi Savaş Sezer Tarsim Sigortası için uyarıda bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sezer; Bölgemizin en önemli ürünü “Çeltik ve Sertifikalı Tohumluk” Tarsim Tarım Sigortası son kabul tarihi 07.07.2024 olduğunu bu tarihten sonra Tarsim sigortasının ‘’ön inceleme’’ yani eksper kontrolünden sonra düzenlenebileceğini bu uygulamanın da bir süreç aldığını, bu nedenle ilgilenen üreticilerin bu tarihe kadar poliçelerini onaysız düzenletilebileceğini kaydetti.

Savaş Sezer, şöyle konuştu: “TARSİM poliçelerini düzenlemek isteyen üreticilerin, indirim ve 6 ay taksit imkanından faydalandırılarak poliçelerinin düzenlenebileceğini, bu zahmetli ve masraflı ürününün Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını, Yaban Domuzu Zararı, Taşıt Çarpmasına karşı teminat altına alındığını, tüm tarımsal ürünlerinin hangi acenteden ve kurumdan olsa da TARSİM sigortalarının mutlaka düzenlemesi gerektiğini belirtip, tüm üreticilerimize bol ve bereketli ürünler dilerim.”dedi.