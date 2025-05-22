SteelRadar’ın düzenlediği 1. Uluslararası Çelik Sanayi ve Küresel Piyasalar Zirvesi, İzmir’de yapıldı. Zirvede ham maddeden yeşil çeliğe, sektörün önde gelen isimleri geleceği tartıştı.İZMİR (İGFA) - SteelRadar tarafından düzenlenen STEEL SUMMIT 2025, 15-16 Mayıs’ta İzmir’de çelik sektörünün liderlerini buluşturdu. Yerli ve yabancı profesyonellerin katıldığı zirvede, hurda piyasasından yeşil çeliğe, yassı çelikten uzun ürünlere kadar birçok konu ele alındı.

SteelRadar Kurucusu Cem Öztüre, platformun spekülasyondan uzak, doğru bilgi sunma hedefini vurgulayarak, "Karar vericiler için fiyat kadar stoklar da önemli. Biz, onlara ışık tutuyoruz” dedi. İzmir Demir Çelik (İDÇ) İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Yazar, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin sektöre maliyet yükü getirdiğini belirterek, “Türk çelik sektörü olarak birlik içinde çelik gibi dimdik durmalıyız” diye konuştu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 2024’te yüzde 9,4 büyüyen sektörün, 2025’te politik ve ekonomik dalgalanmalara rağmen inşaat ve otomotivde iyileşme beklediğini söyledi. Trump tarifeleri ve AB kotalarının rekabeti dengeleyeceğini ifade etti.

Kocaer Çelik Genel Müdürü Mehmet Çakmur, 800 bin ton kapasiteyle 6 kıtaya ihracat yaptıklarını, katma değerli ürünlere odaklandıklarını belirtti. “Türkiye artık ucuz ürün ülkesi değil, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma için çalışıyoruz” dedi.

Zirvenin ilk gününde hurda, yeşil çelik ve uzun ürün panelleri, ikinci günde Asya, Orta Doğu, Afrika piyasaları ve yassı çelik oturumları yapıldı.

İki gün süren zirve sonundaki gala yemeğinde ise EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, 50. yılını kutlayan İDÇ’ye plaket verdi. Ertan, zirvenin sektörün dönüşümüne liderlik ettiğini söyledi.