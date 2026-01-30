Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılında Arsin'de 34 bin 753 metre içme suyu hattı ile bin 77 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Arsin'de hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla ilçenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirdi.

İlçe genelinde 2025 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 34 bin 753 metre içme suyu hattı ile bin 77 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

36 MAHALLEDE KAPSAMLI ÇALIŞMA

Arsin'in 36 mahallesinin tamamında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşı sistem kapasitesi artırılırken, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar da yenilendi.

İçme suyu kayıplarının azaltılması ve uzun vadede sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması hedeflendi. Kanalizasyon hattı çalışmalarıyla da çevre ve halk sağlığını tehdit eden sorunların önüne geçilirken, altyapı sisteminin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulması sağlandı.

BAŞKAN GENÇ: 'GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'TİSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Trabzon'umuzun her ilçesinde altyapıyı güçlendiriyor, şehrimizin uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet almasını sağlayacak yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Arsin ilçemizde Atayurt'tan Yolüstü'ne, Harmanlı'dan Yeşilyalı'ya kadar toplam 36 mahallemizdeki 34 binden fazla vatandaşımızın sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına aldık' dedi.