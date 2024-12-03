Balıkesir’de, Cumhuriyetimizin 100.yılına armağan edilen “100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği” gerçekleştirildi. ÇEKÜL Vakfı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi ve İvrindi Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe doğaseverler yoğun ilgi gösterdi. Şenlikte 100 fidan sembolik olarak toprağa kavuştu ve 100 bin hedefi de gerçekleştirilmiş oldu.

Balıkesir, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ÇEKÜL Vakfı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen"100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği," İvrindi'de geniş bir katılımla gerçekleşti. Şenlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna oluşturulan orman için sembolik olarak 100 fidan dikildi.

100. Yıl Orman Dikim Şenliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkan Orhan Gaga, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Çelik ve doğaseverler katıldı.

Doğa ve kültürle varız

Etkinliğin açılış konuşmasını ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen yaptı. Sözen, doğa, kültür ve insan arasındaki bağları güçlendirmek için 34 yıldır çalışmalarını sürdüren vakfın, bugüne kadar ülkenin dört bir yanında 70’i aşkın orman oluşturduğunu belirtti. Sözen, "Cumhuriyetimizin mirasına sahip çıkıyor,doğaya verdiğimiz sözleri her zaman tutuyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğimize bir umut ışığıdır." dedi.

4 milyon 200 bin fidan toprakla buluştu

ÇEKÜL Vakfı’nın 7 Ağaç Ormanları Programı’nın 1994 yılından beri devam ettiğini ifade eden Sözen, yaklaşık 1 milyon doğaseverin desteğiyle 4 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu vurguladı. Sözen “Cumhuriyetimizin 100. yılı için başlattığımız bu projeyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bandırma’da 50 bin, İvrindi’de 50 bin olmak üzere toplam 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Böylelikle ÇEKÜL Vakfı olarak toplamda 4 milyon 200 bin fidan sayısına ulaştık. Geleceği için yurdumuzun dört yanında ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Kentimizin doğal yaşamına sahip çıkıyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın şenliğe gönderdiği mesajla katıldı. Akın mesajında ‘’ Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Kazdağları gibi dünyada eşine az rastlanır doğal güzelliklere sahip Balıkesir’imizde; ekosistemimizi zenginleştirmek ve kentimizin doğal yaşamına sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte, doğamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek çevremizi daha da güzelleştireceğimize inanıyor ve bunu temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin bir asırlık tarihine yakışır bir şekilde başlattığımız “100. Yıl Ormanı” kampanyasının Balıkesir’imize ve doğal yaşamımıza faydalı olmasını diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

STK’lar önemli rol üstleniyor

İvrindi Kaymakamı Faruk Atar yaptığı konuşmada Cumhuriyetimizin 100 yılı için en güzel etkinliklerden birisinin de orman oluşturmak olduğunu belirterek, Orman Genel Müdürlüğünün bu konuda yaptığı çalışmaların dünya çapında ilgi gördüğünü söyledi. Atar ‘’ Devletimizin, Orman Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü 11-11 Milli Ağaçlandırma Günü, dünyada birçok ülkeye ilham oldu. Bazı çalışmalar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Ancak doğamızı korumak sadece devletimizin değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın hem görevi hem sorumluluğu. ÇEKÜL Vakfı gibi STK’ların bu konudaki çalışmaları ülkemize büyük katkı sağlıyor’’ dedi

Şenlikte konuşan İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ise şunları söyledi: ‘ÇEKÜL Vakfı’nın İvrindi'de bir orman kurması bizler için çok değerli. Biz de ÇEKÜL Vakfı’nın doğa ve kültürü koruma misyonuna hep beraber sahip çıkacağız’’

ÇEKÜL Hakkında

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında Prof. Dr. Metin Sözen öncülüğünde kuruldu.

Kuruluşundan buyana doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu oldu. ÇEKÜL, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla hayata geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütününe açılan bir koruma yaklaşımı benimsedi.

Kültürel dokunun korunarak geleceğe aktarılması için koruma amaçlı kent planları hazırlanmasını, tarihi mahallelerin, geleneksel çarşıların korunmasını, sivil mimari örneklerinin restore edilerek yeni işlevler kazanmasını, kent meydanlarının yeniden canlanmasını, kent müzeleri ve arşivlerinin kurulmasını sağladı.

Ülkenin dört bir köşesindeki küçüklü büyüklü kentte koruma hareketini, koruma seferberliğine dönüştürerek tarihi dokunun çağdaş kentle ilişkilendirilmesine, kentlere kültür ve doğa öncelikli bir gelecek vizyonu kazandırılmasına öncülük etti.

Doğal doku kaybolmaya başladığında insanın yaşam alanının tükendiği, kültürel mirasını yitirmeye başladığı bilinciyle hareket ederek toprağı, yeşili korumak ve çoğaltmak için İstanbul’da başladığı ağaçlandırma çalışmalarını Anadolu’nun her karışına yaydı.

ÇEKÜL, Anadolu kentlerindeki yerel yöneticilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, girişimcilerin ve halkın; kentlerinin benzersiz doğal ve kültürel birikiminin farkına varması, bu değerli birikime sahip çıkması için yol göstermeye devam ediyor.

Anadolu kentlerinde bıraktığı kalıcı izlerle her zaman danışılan, yol gösteren, güvenilen; gönüllü temsilcileri ve uzman kadrolarıyla doğal ve kültürel mirasın korunması taleplerine yetişmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşu.