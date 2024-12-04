Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, sektörün kadın girişimcilerine destek olmak amacıyla Women in Charge isimli yeni bir projeyi hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Anne, bebek ve çocuk ürünleri fuarı CBME Türkiye, hayata geçirdiği projeyle, sektörde sayıları az olan kadınların seslerini daha güçlü duyuran ve başarılarını güçlendiren bir platform oluşturmayı hedefledi.

Bu kapsamda ilk olarak, projenin çok daha fazla kadına ulaşması amacıyla influencer kimlikli kadın girişimcilerle bir araya geldiklerini söyleyen CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, 11-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 42.’sini düzenleyecekleri fuarda, sektörün kadın girişimcilerine özel bir Women In Charge alanı olacağı bilgisini paylaştı.

“Bu alan, kadın sektör profesyonellerinin deneyimleri ve bilgi birikimleri aracılığıyla birbirilerini destekleyecekleri, aynı zamanda durup soluklanabilecekleri bir nokta olacak" diyen Dinçer, "Ayrıca CBME Türkiye’nin zengin içerikli seminer programları da sektörümüzün kadın girişimcilerine ilham verecek” dedi.

Dinçer, fuar sonrasında da sektörün kadın üreticileriyle bir araya gelmeyi hedeflediklerini, Bursa’daki üretici kadınlarla başlayarak, farklı şehirlerde buluşmalar organize etmeyi planladıklarını duyurdu.