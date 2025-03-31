Kocaeli'e Çayırova protokolü ve ilçe sakinleri, Ramazan Bayramı vesilesiyle geleneksel kent bayramlaşma programında bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalılar, geleneksel kent bayramlaşmasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Çayırova protokolü ve ilçe sakinleri, Ramazan bayramın birinci gününde geleneksel kent bayramlaşma programında buluştu. Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen bayramlaşma programına, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti ilçe temsilcileri ve Çayırovalılar katılım gösterdi.

Programda Başkan Çiftçi ve Kaymakam Önal, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Program kent protokolü ve ilçe sakinlerinin bayramlaşmasının ardından, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçe protokolümüz ve kıymetli hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz geleneksel kent bayramlaşması programımızda, Ramazan Bayramı’nın sevincini birlik ve beraberlik içerisinde yürekten paylaştık. Manevi huzurunu kalplerimizde hissettiğimiz mübarek bayramımızın coşkusunu tüm şehrimize taşımaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.