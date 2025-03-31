Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insana dokunan hizmet ve yatırımları ile vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine destek olmaya devam ediyor. Engelli bireyler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere herkesin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını yürüten Büyükşehir, zor durumdaki vatandaşların desteğine koşuyor.

Kocaeli’nde kimi zaman ulaşımda meydana gelen üstyapı problemlerini çözen, kimi zaman da ulaşımda engelli bireyler için gerekli düzenlemeleri yaparak onların sosyal yaşama daha rahat katılımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çözümleriyle birlikte vatandaşın yanında oluyor ve taleplerine anında yanıt veriyor.

ENGELLİ VATANDAŞA RAMPA HİZMETİ

Bu kapsamda son olarak İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için seferber olan Yol ve Bakım Dairesi A Takımı ekipleri, talep üzerine vatandaşın evinin girişine engelli rampası yaptı. Böylece engelli vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırıldı.

A Takımı ekipleri, İzmit ilçesi Kurtdere Mahallesi İslamköy mevkiinde yağışlar nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi bir vatandaşın da mağduriyetini giderdi. Evin dış cephesine izolasyon çalışması yaparak su sızıntısını engelleyen ekipler, böylece vatandaşın sorununa çözüm üreterek güvenli ve sıcak bir ortam sağladı.