Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında minik öğrencileri ağırladı. Çayırovalı minikler, hem can dostlarımızla tanışma şansı elde ederken, hem de sokak hayvanları konusunda bilinçlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da can dostlara şifa ve sıcak bir yuva kapısı olan Çayırova Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Çayırovalı miniklere kapılarını açtı.

TOSB Anaokulu, Fuat Sezgin İlkokulu, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri ve Gebze Era Koleji İlkokul öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle, merkezi ziyaret ederek, hem can dostlarımız hakkında bilgi edindiler hem de kedi ve köpeklerle birlikte vakit geçirdiler.

BİLGİ ALDILAR

Çayırova Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaptıkları ziyarette, Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimi Harun Torun ve merkezdeki görevliler tarafından karşılanan Çayırovalı minikler, ilk olarak eğitim sınıfında kedi ve köpeklere nasıl yaklaşılır ve nasıl davranılır konulu eğitim aldılar. Daha sonrasında tam donanımlı merkezi gezen minikler, kediler ve köpeklerle tanışma şansına da erişti. Ziyaret sonrasında okul yetkilileri ve öğrenciler kendilerine bu güzel deneyimi sunan Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.