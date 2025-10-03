Nilüfer Belediyesi'nin '2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Anılar Tanıklar' söyleşisinde, usta yazarın gelini Nilgün Ilgaz, yazar Sevgi Özel ve Mehmet Saydur, Ilgaz'la yaşadıkları anıları edebiyatseverlerle paylaştı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, '2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz' etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Anılar Tanıklar' başlıklı söyleşi, edebiyatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Söyleşiye konuk olan Rıfat Ilgaz'ın gelini Nilgün Ilgaz, yazarla 1983'ten itibaren aynı evi paylaştıklarını belirterek, kayınpederinin döneminde yasaklı olan 'Sınıf' kitabını kendi el yazısıyla deftere çektiğini ve kendisiyle ilk tanıştığında bu defteri hediye ettiğini anlattı. Nilgün Ilgaz'ın dikkat çekici bir anısı da Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' filmlerine olan tepkisiydi. Ilgaz, usta yazarın film uyarlamasına çok kızdığını ve hayattayken bu filmleri izleyemediklerini paylaştı.

Yazar Mehmet Saydur ise, Rıfat Ilgaz'ın halktan insanlarla kurduğu samimi bağı vurguladı. Ilgaz'ın Anadolu'daki etkinliklerde tanıştığı kişilerin kartvizitlerini sakladığını ve o illere tekrar gittiğinde bu insanları ziyaret ettiğini anlatan Saydur, yazarın özellikle memleketi Cide'ye olan düşkünlüğünün altını çizdi. Saydur ayrıca, Ilgaz'ın adının verildiği sokağın hikayesini anlatarak bunun yazarı ne kadar mutlu ettiğini dile getirdi.

Dil Derneği Başkanı ve yazar Sevgi Özel ise Rıfat Ilgaz ve Nazım Hikmet gibi yazarların Osmanlıca'dan Türkçe'ye geçiş döneminde yazdıklarına dikkat çekti. Bu kuşağın Türk dili ve edebiyatına olan katkılarını vurgulayan Özel, Türk dilinin korunması için gençlerin Rıfat Ilgaz gibi ustaların eserlerini daha çok okuması gerektiğini belirtti.

Söyleşinin sonunda konuklar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.