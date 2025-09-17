Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlandıktan sonra Çayırova için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın yeni sosyal yaşam alanı olacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlandığında içindeki birçok donatıyla Çayırova’da sosyalleşmenin merkezi haline gelecek proje, ilçe sakinlerinin sosyal hayatına büyük katkılar sunacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 18 bin 500 metrekarelik bir alanda yeni yüzüyle Çayırovalıları ağırlayacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, WC, sosyal tesis, meydan ve otopark yer alacak.

“GÜZEL BİR UYGULAMAYA BAŞLADIK”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte alana giderek incelemeler gerçekleştiren Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında, “Özellikle Çayırova ve Yenimahalle’de yaşayan vatandaşlarımızın, hem yürüyüş yapabilmeleri hem de rahat nefes alabilmeleri ve hoşça vakit geçirebilmeleri için bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı daha da büyütüp, güzel bir park projesi uygulamasına başladık.

Biz bu projeyi beyannamemizde dile getirmiştik ve hamdolsun bugün itibariyle başlamış olduk. Tüm vatandaşlarımız inşaatımız tamamlandıktan sonra bu parkımıza gelecek, yürüyüşünü yapacak, dinlenecek ve güzel vakit geçirecek. Çayırova’mıza güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Burası vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla vakit geçirebileceği yerler olacak. Fatih Sultan Mehmet Parkı’mız birçok etkinliği içinde barındırıyor. Çocuklarımıza oyun alanı, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, basketbol ve futbol oynayabileceği sahalar, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği alanlar olacak. Sosyal tesis kapsamında bir kafeteryamız olacak ve birçok fonksiyonu içeren güzel kompleks bir projeyi Çayırova’mıza kazandırmış olacağız. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçe sakinlerimizle burada güzel bir şekilde vakit geçireceğiz” ifadelerini kullandı.