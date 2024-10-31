Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Çiftçi, son olarak Fatih Caddesi’ndeki esnaflarla buluştu.KOCAELİ (İGFA) -İstişareye büyük önem veren ve her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak Fatih Caddesi esnafıyla buluştu.

İlçedeki esnafları düzenli aralıklarla ziyaret eden Başkan Çiftçi, bugünkü programlarına da esnaflarla başladı.

Fatih Caddesi’ndeki bir işletmede gerçekleşen programda Başkan Çiftçi ve cadde esnafları çay içip sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yerel ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızla birlikte yol yürümeye ve daha güzel yarınları birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Çiftçi ve esnaflar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.