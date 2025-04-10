Kocaeli Çayırova'da Kariyer Buluşmaları kapsamında Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlere deneyimlerini aktardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kariyer Buluşmaları kapsamında Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Çiftçi, yaşam ve meslek tecrübelerini paylaşarak, “Bir kişinin bile kalbine dokunabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Eğitime verdiği önemle bilinen Başkan Çiftçi, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, öğrencilere, “Sizleri çok seviyorum, zamanınızı iyi değerlendirin ve donanımlı olun” tavsiyesinde bulundu.

Program sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle de sohbet eden Başkan Çiftçi, gençlerle buluşmanın ilham verici olduğunu vurguladı.