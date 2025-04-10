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Tören sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, öğrencilere hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu. MANİSA (İGFA) - Törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eken, siyasi partilerin il başkanları, bürokratlar, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın, Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı bir gösteri gerçekleştirdi. Tören sonrası polis ekipleri konvoy düzenlendi.