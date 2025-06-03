Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek büyük bir sosyalleşme alanı olarak, uzun yıllar boyunca Çayırovalıların faydalanacağı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan proje kapsamında, peyzaj düzenlemeleri, kafeterya duvar imalatları, camii alanı gibi birçok noktada inşaat faaliyetleri devam ediyor. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan proje, alt katında sosyal alanları bulunan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile dikkat çekiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hızla devam eden çalışmalar kapsamında Çayırova Kent Meydanı şantiye alanında, istinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatlarının kaba çalışmaları tamamlanırken, kafeterya bölümünde mekanik tesisat imalatları tamamlandı. Meydanda bulunan cami inşaatında ise, iç-dış cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, iç cephe iskele imalatları ve elektrik tava imalatları yapılması işleri hızla sürüyor. Cami altında bulunan 3 katlı kapalı otopark alanın bodrum katında ise otopark tava imalatları sürüyor.

En kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılması planlanan Çayırova Kent Meydanı, tamamlandıktan sonra Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek bir sosyal yaşam alanı olacak. Büyük oranda yeşil alandan oluşacak kent meydanı, sosyal donatılarla birlikte Çayırovalıların rahatça vakit geçirebileceği bir proje olarak dikkat çekiyor.