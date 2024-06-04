Çayırova’da Gazze’de yaşanan katliamı unutmamak ve unutturmamak adına Türkiye Gençlik Vakfı Çayırova Şubesi öncülüğünde destek yürüyüşü düzenlendi.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Gençlik Vakfı Çayırova Şubesi öncülüğü ve Sivil Toplum Platformunun desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Eski Fevzi Çakmak Lisesi önünden Çayırova belediyesi meydanına yürüyen katılımcılar, tekbir getirerek’’ Katil İsrail Filistin’den defol’’ sloganı attı.

YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Çayırova’daki yürüyüşe, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Sivil Toplum Platformu temsilcisi Sedat Kotan Eğitim-Bir-Sen, temsilcisi Ali Dere, Çayırova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, Çayırova Anadolu İmam Hatip lisesi Müdürü Zeki Tuncer ve çok sayıda Çayırovalı vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası Çayırova Belediyesi meydanında toplanan katılımcılar, Gazze’de yaşanan soykırıma sessiz kalmayarak İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı.

GAZZE’DE SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR

Belediye önünde kurulan dev sahnede, Kur’an-ı kerim tilaveti, şiirler ve ezgilerin ardından konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Çayırova Şubesi Başkanı Hanzele Kılıç, ‘İnsanlık, tarih boyunca en büyük zulümlerden birine tanıklık ediyor. 7 Ekim’de başlatılan Aksa Tufanı sonrasında gelişen olaylar, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarının yanında yine insanlık tarihinin en şerefli direnişlerinden birini tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugünde Gazze’de süregelen katliam ve direniş, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir Furkan olarak karşımızda duruyor. Batılı devletler bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail’i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Çoğu çocuk ve kadınların katledildiği Gazze’de soykırımın sona ermesi ve bunun sürdürülebilmesi için bizlerde vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Yürüyüşse, yürüyüş boykotsa boykot. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizm’i yenecek ve şunu unutmayalım ki Gazze’yi savunmak bir lütuf değil görevdir.” Dedi.