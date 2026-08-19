İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme getirilen 'elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Merkez tarafından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışmasının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, kamuoyunda ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla spekülatif ve provokatif iddiaların ortaya atılabildiğine dikkat çekildi.