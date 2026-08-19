Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel görev yapıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangının kontrol altına alınması amacıyla hava ve kara ekiplerinin bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile müdahale ediliyor.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtilirken, ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

???? BALIKESİR / SINDIRGI



6 Uçak

6 Helikopter

45 Arazöz

1 İş Makinesi

269 Personel#Balıkesir #Sındırga'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.



Yangının bir an evvel kontrolü altına alınması için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/w7FnqNggQ3 — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 19, 2026