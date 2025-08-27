Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çatalca Binkılıç’ta dere içerisindeki balıkçı oltasına takılarak mahsur kalan kaplumbağa, ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı” ifadelerine yer verdi.

Herhangi bir yaralanma tespit edilmeyen kaplumbağa, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kaplumbağayı dikkatle oltadan kurtararak sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Binkılıç’ta, dere içinde balıkçı oltasına takılarak mahsur kalan bir kaplumbağa, İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesi’nde, dere içerisinde balıkçı oltasına takılarak mahsur kalan bir kaplumbağa, İstanbul İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

