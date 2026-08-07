Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri 2026 Ortaokul Yaz Okulu Kapanış Programı'na katılarak gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerin Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile birlikte TÜGVA Kayseri 2026 Ortaokul Yaz Okulu Kapanış Programı'na katıldı.

Kayseri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, hayırsever iş insanı Ali Baktır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin milli ve manevi değerlerle donanımlı şekilde yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın' anlayışıyla atılan her adımın yeşerdiğini ve geleceğe umut olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençleri geleceğe hazırlama anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak erdemlerimizle yol alırken siz kıymetli gençlerimizin bu anlayışla yetişiyor olması, geleceğimizin güven içerisinde olduğunun en güzel göstergesidir. TÜGVA ailemizi gönülden tebrik ediyorum. Bir büyüğünüz olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmasının sonunda Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in, 'Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir' dizelerini seslendiren Büyükkılıç, gençlere olan inancını bir kez daha dile getirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise TÜGVA'nın uzun yıllardır gençlere yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte verdiği desteğe dikkat çekti. Vali Çiçek, 'Sadece bu yaz programında değil, TÜGVA yıllardır muhteşem işler yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte her zaman yanlarındayız. Bir parantezi de Büyükşehir Belediye Başkanımıza açmak istiyorum. Memduh Büyükkılıç Başkanımız hem bu yaz kampında hem de gençlerimizin bütün çalışmalarında inanılmaz bir özveri gösteriyor, büyük çaba sarf ediyor. Şehrin her yerinde gençlerimiz için açılan kurslarda emeği ve katkısı var. Kendisine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da programdaki gençlerin Türkiye'nin yarınlarını omuzlayacak nesil olduğunu belirterek, köklü medeniyet geçmişine sahip Kayseri'de milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ise hedeflerinin yalnızca akademik başarı elde eden değil; ahlakı, vicdanı ve sorumluluk bilinciyle örnek olan gençler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, gençlere verdiği desteklerden dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Program, öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.