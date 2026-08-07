İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane, unlu mamul işletmeleri ve marketlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. İşletmeler 24 farklı kriter üzerinden titizlikle incelenirken, 6 işletme hakkında işlem yapıldı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son denetimlerde fırın, pastane, market ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler mercek altına alındı.

Denetimler kapsamında işletmelerin ve çalışanların genel hijyen koşulları, ekmek ve pide gramajları, fiyat tarifeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, yangın söndürme cihazları, üretimde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, soğuk hava depolarının uygunluğu, baca sistemleri ve çalışanların bone kullanımı başta olmak üzere toplam 24 farklı kriter kontrol edildi.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmelere gerekli uyarı ve ihtarlar yapılırken, kurallara uymayan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 3 işletmeye uyarı verilirken, 3 işletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını ve eksik gramaj ya da hatalı fiyatlandırma nedeniyle mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi titizlikle gerçekleştirdiklerini ifade ederek, esnafın da herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirlenen kurallara ve hijyen standartlarına uygun hareket etmesini önemsediklerini söyledi.