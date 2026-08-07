Muğla'da ​Milas Belediyesi bünyesinde kurulan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan popüler müzik orkestrası 'Mylasa Band', Ören Mahallesi'nde gerçekleştirdiği açık hava konseriyle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

MUĞLA (İGFA) - ​Zengin repertuvarıyla sahne alan Mylasa Band; Türk pop müziğinin unutulmaz klasiklerinden günümüzün sevilen eserlerine, enerjik yabancı parçalardan nostaljik şarkılara kadar uzanan geniş yelpazesiyle dinleyicileri büyüledi.

Konsere katılan yüzlerce müziksever, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek gecenin coşkusuna ortak oldu.

​Ören'in eşsiz atmosferinde gerçekleşen konserde orkestranın sergilediği performans izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

BAŞKAN TOPUZ'DAN ÇİÇEK VE PLAKET TAKDİMİ:

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, konsere kısa bir ara verilerek konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edildi. Tüm ekip adına soliste çiçek ve plaket takdim eden Başkan Fevzi Topuz, ekip üyelerine başarılı performanslarından dolayı teşekkür etti.

MİLAS'IMIZIN HER KÖŞESİNİ MÜZİKLE VE NEŞEYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ:

Ekibin amatör bir ruhla çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ve ilçemizin sanat enerjisini en güzel şekilde yansıtan popüler müzik orkestramız Mylasa Band, bu akşam Ören'de bizlere tam anlamıyla müzik ziyafeti sunuyor. Eşsiz ezgiler ve hemşehrilerimizin coşkusuyla Ören sahilinde unutulmaz bir akşam yaşıyoruz. Sanatın birleştirici gücüyle buluşmaya, Milas'ımızın her köşesini müzikle ve neşeyle buluşturmaya devam edeceğiz. Konserimize yoğun katılım göstererek bu coşkuya ortak olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

İZLEYİCİLER COŞKU DOLU ANLAR YAŞADI:

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından konser tüm hızıyla devam etti. Özellikle hareketli parçalara hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler sahne önünde dans ederek coşku dolu anlar yaşadı.

Mylasa Band'in Milas'ın farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya ve ilçemizin kültür-sanat hayatına renk katmaya devam edeceği belirtildi.

Konsere Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra belediye meclis üyeleri Önder Ersoy, Hüseyin Çöllüoğlu, Murat Yazar ve önceki dönem Ören Belediye Başkanı Kazım Turan da katıldı.