Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı.

KAYSERİ (İGFA) - 'Sanat Melikgazi Yıl Sonu Resim Sergisi' şehrin gastronomi kültürünün yaşatıldığı vizyon proje Çarşı Melikgazi'de sanatseverlerle buluştu.

Sanat Melikgazi kursiyerlerinin bir yıl boyunca üzerinde çalıştığı el emeği, göz nuru eserler, Çarşı Melikgazi'nin estetik mimarisiyle buluşarak kendisine hayran bıraktı.

'Sanat Melikgazi, Ürünlerini Ortaya Çıkarmaya Başladı'

Sanata ve eğitime verdiği destekle gündemden düşmeyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sergi açılışından önce şu sözleri dile getirdi:

'Kıymetli Ekrem Betbaşı hocamızın ve kursiyerlerimizin ortaya çıkardığı ürünlerden oluşan resim sergimizin açılışını yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkarmaya başladı, her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. Yaz okullarımıza 8000 başvuru var, büyük bir eğitim ordusu diyebiliriz. Melikgazi'de bütün mahallelerde sanattan spora, müzikten farklı alanlara eğitimler veriyoruz. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün Çarşı Melikgazi'de üretilen ürünleri sergilemiş olacağız.'

Sanat Melikgazi Eğitmeni Ekrem Betbaşı ise kursiyerlerin emeklerini dile getirerek kendilerine bu güzel imkanı sağlayan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Çarşı Melikgazi'nin modern atmosferinde nefes alan sergiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşları davet eden Başkan Palancıoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında serginin açık olacağını belirtti.