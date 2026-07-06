Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 'Gönül Elçileri Programı' için başvurular açıldı. Program kapsamında yurt dışında yaşayan gençler, Latin Amerika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada gönüllülük ve kültürel deneyim fırsatı bulacak.

ANKARA (İGFA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) hayata geçirdiği 'Gönül Elçileri Programı' için başvurular başladı. Program, yurt dışında yaşayan gençleri gönüllülük temelli çalışmalarla farklı kültürlerle buluşturmayı ve sahada uluslararası deneyim kazandırmayı hedefliyor.

YTB Başkanı Hadi Turus, yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan gençleri programa davet ederek, 'Kalbi Türkiye için atan, enerjisiyle dünyayı değiştirmek isteyen gençler için bu program önemli bir fırsat' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında gençler, Latin Amerika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı toplumları yerinde tanıma, sosyal projelerde yer alma ve gönüllülük faaliyetleri yürütme imkânı bulacak.

Yetkililer, Gönül Elçileri Programı'nın yalnızca bir gönüllülük faaliyeti değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi güçlendiren ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayan kapsamlı bir deneyim alanı sunduğunu vurguladı. Programın, Türkiye ile gönül coğrafyası arasındaki bağları güçlendirmesi ve gençlerin uluslararası alanda daha aktif rol üstlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.