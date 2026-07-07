Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki öncü kuruluşu KAYMEK, yabancı dil eğitimine yeni bir boyut kazandırdı. İlk kez hayata geçirilen ücretsiz İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü, kursiyerlere pratik yapma ve konuşma becerilerini geliştirme imkânı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Şehrin eğitim hayatına sunduğu katkılarla 'Kayseri'nin 6'ncı Üniversitesi' olarak anılan KAYMEK, kurs çeşitliliğini her geçen gün artırırken, vatandaşların kişisel gelişimlerine yönelik yeni projeleri de hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kültür alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), ilk kez düzenlediği ücretsiz İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü ile yabancı dil eğitiminde önemli bir adım attı.

KAYMEK İhtisas Merkezi bünyesinde uzman eğitmenler eşliğinde başlayan İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü, yabancı dil öğrenen vatandaşların konuşma pratiği yapmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen kulüp çalışmaları, dil öğrenimini sınıf ortamının ötesine taşıyarak katılımcılara uygulamalı bir eğitim fırsatı sunuyor.

Yabancı dil becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlardan ilgi gören konuşma kulübü, kursiyerlerin farklı konular üzerinde iletişim kurmalarına ve öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine imkân tanıyor.

Sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, böyle bir imkânı hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve KAYMEK ekibine teşekkür ederek, uygulamanın yabancı dil öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleriyle dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla her yaştan vatandaşa yönelik nitelikli eğitim hizmetleri sunmaya devam ederken, yabancı dil alanındaki yeni uygulamalarıyla da bireysel gelişime destek olmayı sürdürüyor.

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