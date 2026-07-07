Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel projelere bir yenisini daha ekleyerek 'Kadın Buluşmaları' kapsamında muhteşem bir açık hava etkinliğine imza attı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 'Yoga Nedir? Beden, Zihin ve Nefesle Uyumlanmak' temasıyla düzenlenen Meditasyon & Yoga Çalışması, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yeşil atmosferinde yoğun bir katılımla enerji dolu anlara sahne oldu.

Etkinlik, sabahın erken saatlerinde çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleşti. Kadınların sosyal yaşamda daha aktif, sağlıklı ve güçlü bağlar kurabilmelerini amaçlayan buluşmada, eğitmen Deniz Doğutürk rehberliğinde nefes ve beden egzersizleri yapıldı. Katılımcılar, doğanın huzurlu ortamında matlarını sererek günlük hayatın stresinden uzaklaşma ve kendilerine vakit ayırma fırsatı buldu. 'İlhamımız Doğa, Gücümüz Dayanışma' mottosuyla gerçekleştirilen çalışma boyunca, kadınların birbirleriyle kurduğu pozitif bağlar ve dayanışma ruhu tüm alana yayıldı.

SINIRLI KONTENJANA YOĞUN İLGİ

Bornova Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu ve kontenjanla sınırlı tuttuğu bu özel çalışma, duyurulduğu ilk andan itibaren Bornovalı kadınlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinliğe katılan kadınlar, yeşillikler üzerinde zihinlerini dinlendirirken, Bornova Belediyesi'nin kendilerine yönelik düzenlediği bu tür etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kadınların bedensel ve zihinsel sağlıklarını destekleyen, sosyal uyumu artıran açık hava buluşmalarının yaz ayı boyunca Bornova'nın farklı noktalarında hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.