Edirne İpsala'da, son yıllarda tarımsal desenin değişen yüzü olan mavi yemiş (yaban mersini) bahçelerinde hasat heyecanı başladı. Katma değeri yüksek ürünlere yönelen üreticiler, bölge ekonomisine yeni bir soluk getiriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da geleneksel tarım ürünlerine alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan ve üreticilerin 'mavi altın' olarak adlandırdığı yaban mersininde hasat dönemi coşkuyla başladı. Kumdere köyünde yoğunlaşan üretim faaliyetleri, bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılmasında önemli bir başarı örneği oluşturuyor.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ve kurum uzmanları, hasat sürecini yerinde gözlemlemek amacıyla Kumdere köyünde üretici Ahmet Tarık Pamukçu'ya ait bahçeyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında üretim süreçlerini yakından takip eden yetkililer, modern yetiştiricilik uygulamaları, verimlilik oranları ve hasat sonrası süreçler hakkında üreticiden bilgi aldı.

'EKONOMİK AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR'

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgede mavi yemiş üretimine olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Geleneksel ürünlerin yanı sıra pazar değeri yüksek ve katma değerli ürünlerin tarıma kazandırılmasının İpsala için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, 'Mavi yemiş, hem iç piyasadaki talebi hem de üreticimize sağladığı yüksek ekonomik getiri nedeniyle önemli bir alternatif ürün haline geldi. Modern tarım teknikleriyle buluşan bu ürün, kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor.' dedi.

HEDEF: İKLİM DOSTU VE ÇEŞİTLİ TARIM

İklim değişikliği ve değişen çevre koşullarına uyum sağlayan üretim modellerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan ekipler, bölgedeki üreticilere yönelik teknik destek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini belirtti.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal çeşitliliği artırarak çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmeyi ve sürdürülebilir tarım pratiklerini bölgenin genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.