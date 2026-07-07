İletişim Uzmanı ve Yazar Özgür Aras, yeni kitabı 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim' ile ayrılık acısının cinsiyet tanımadığını vurguladı. Özkan Barlas'ın yer aldığı tanıtım çekimleriyle dikkat çeken eser, ayrılığı bir dönüşüm yolculuğu olarak ele alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlişkiler konuşulurken çoğu zaman ayrılık acısını en derin yaşayan tarafın kadınlar olduğu düşünülür. Oysa gerçek hayatta erkekler de sever, bağ kurar, özler ve ayrılığın yükünü sessizce taşır. Toplumun 'Erkek ağlamaz.' kalıbı ise çoğu zaman bu duyguların görünmez olmasına neden olur.

İşte tam da bu noktadan hareket eden iletişim uzmanı ve yazar Özgür Aras, 14. kitabı 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim' ile ayrılığı sadece kadınların değil, erkeklerin de yaşadığı ortak bir duygusal süreç olarak ele alıyor.

Kitabın tanıtım kampanyası için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde model ve oyuncu Özkan Barlas, elinde kitapla verdiği güçlü ve sade pozla dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören kare, 'Erkekler de ayrılırken üzülür mü?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Özgür Aras, kitabında ayrılığı bir kayıp olmanın ötesinde, insanın kendini yeniden keşfettiği bir dönüşüm yolculuğu olarak anlatıyor. İlk şoktan kabullenmeye, affetmekten yeniden sevebilmeye uzanan süreç; yalın, samimi ve herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir dille aktarılıyor.

Özgür Aras, konuyla ilgili şunları söylüyor: 'Ayrılık cinsiyet tanımaz. Kadınlar nasıl acı çekiyorsa erkekler de aynı duyguları yaşar. Tek fark, erkeklerin çoğu zaman bunu göstermemeyi öğrenmiş olmasıdır. Oysa bastırılan her duygu, iyileşmeyi geciktirir. Bu kitabı yazarken amacım, kadın ya da erkek demeden herkesin duygularıyla sağlıklı şekilde yüzleşebilmesine katkı sağlamaktı.'

Aşkın sadece mutlu anlardan ibaret olmadığını hatırlatan 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim', ayrılığı romantize etmeden, onu hayatın doğal bir parçası olarak ele alırken, okuruna şu mesajı veriyor:

'Ayrılık son değildir; doğru yaşandığında yeni bir başlangıcın kapısını aralar.'

Kitabın tanıtım fotoğrafı ise tek bir kareyle güçlü bir mesaj veriyor: Sevmek de üzülmek de kadınlara ya da erkeklere ait değil, insana ait duygular.