İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin 2026 yaz sezonundaki ilk çocuk tiyatrosu etkinliği, İdealtepe Mahallesi 50. Yıl Parkı'nda çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz boyunca mahalle mahalle sürecek 'Yaz Çocuk Tiyatroları' programının açılışında sahnelenen 'Zıpzıp ile Mır Mır' oyunu, minik izleyicilere eğlence dolu anlar yaşattı.

Yazar ve yönetmenliğini Nurhan Uslu'nun üstlendiği oyun, sıcak yaz akşamında açık havada tiyatro keyfini çocuklarla buluşturdu. Renkli karakterleri, eğlenceli hikâyesi ve interaktif anlatımıyla sahneye taşınan gösteri boyunca çocuklar kahkahaları ve alkışlarıyla oyuna eşlik etti.

Maltepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yaz Çocuk Tiyatroları, ilçenin farklı mahallelerinde çocukları ücretsiz tiyatro gösterileriyle buluşturmaya devam edecek. Çocukların yaz tatilini sanatla iç içe, sosyal ve nitelikli etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamayı amaçlayan Maltepe Belediyesi, mahalle parklarını da kültür ve sanatın buluşma noktalarına dönüştürüyor.

Maltepe Belediyesi, temmuz ayı boyunca gezici sahnesiyle farklı mahallelerde çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmayı sürdürecek.