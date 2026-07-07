Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıklarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, Develi kapısında yapımına başlanan yürüyen bant tesisinin sezon öncesinde tamamlanacağını söyledi. Büyükkılıç, Erciyes'in ulaşım kolaylığı, uluslararası standartları ve uygun fiyat politikasıyla yeni sezonda daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin amiral gemisi kış turizm destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceleyerek, Develi kapısında yürüyen bant eksikliğini giderecek yeni tesisin yapım çalışmalarının başladığını açıkladı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, yatırımın kayak sezonu başlamadan tamamlanarak vatandaşların ve yerli-yabancı misafirlerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Develi Kapısına Yürüyen Bant Geliyor

Erciyes Kayak Merkezi'nin dört ana giriş kapısından oluştuğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapılarında yürüyen bant sistemlerinin hizmet verdiğini, bu yıl ise Develi Kapı'nın da aynı imkâna kavuşacağını söyledi.

Büyükkılıç, 'Erciyes Kayak Merkezi'miz dört kapıdan oluşuyor. Tekir, Hisarcık ve Hacılar'da üç kapımızda yürüyen bantlarımız mevcut. Bu sene de Develi kapısına yürüyen bantlarımız için yeni tesis yapıyoruz. Hem yeni kayak öğrenmeye çalışanlara destek olmak hem de yoğunluğu paylaşmak adına gerekli hazırlıkları yaptık. Sezon başlamadan çalışmayı tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu yatırım vatandaşlarımızın konforunu ve memnuniyetini artırırken, bölgedeki trafik akışının rahatlamasına da önemli katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Geçtiğimiz Sezon 3,3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladık'

Erciyes'in her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yeni sezonda ziyaretçi sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Büyükkılıç, 'Kayaksever dostlarımızı Erciyes'e bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle bizi yalnız bırakmadılar. Yeni sezonda çok daha fazla misafirimizi ağırlayacağımıza inanıyoruz.' dedi.

18 Aralık 2025'te başlayan ve 15 Mayıs 2026'da sona eren kayak sezonunda 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, bu rakamla tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Ulaşım Kolaylığı ve Uluslararası Standartlar

Erciyes'in yalnızca pistleriyle değil, ulaşım avantajı ve sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, merkezin uluslararası ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

'Güvenli ve sertifikalı kayak merkezimiz şehir merkezine 15 kilometre, havalimanına ise 25 kilometre mesafede bulunuyor. İstanbul'dan yaklaşık bir saatlik uçuşla, Ankara'dan ise iki saatlik kara yolculuğuyla Erciyes'e ulaşmak mümkün. Misafirlerimiz sabah Kayseri'nin eşsiz gastronomi lezzetleriyle kahvaltılarını yapıp, gün boyu kayak keyfi yaşayabilir, akşam da mantısını yiyerek şehirlerine dönebilir. Erciyes; ulaşımı kolay, standartları yüksek ve fiyatları uygun bir kayak merkezi olarak tüm kayakseverleri bekliyor.'

'Türkiye'den İlk 25'te Yer Alan Tek Kayak Merkezi'

Erciyes'in uluslararası başarılarına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, merkezin sahip olduğu özelliklerle dünya çapında önemli bir marka haline geldiğini belirterek, 'Dünyanın ilk 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek kayak merkezi Erciyes'tir. Toz kar kalitesi, modern tesisleri ve üst düzey hizmet anlayışıyla misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve tüm kayak tutkunlarını Erciyes'in ayrıcalıklarını yaşamaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip Erciyes Kayak Merkezi; Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere dört ana giriş kapısıyla her seviyeden kayak severe hizmet verirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni