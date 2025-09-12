Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı temmuz ayı cari işlemler hesabının 1,8 milyar dolar fazla verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın ise 18,8 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Mal ve hizmet ihracatı toplamının 388,8 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, 2025 yıl sonu 390 milyar dolarlık ihracat hedefine sadece 1 milyar dolar kaldığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı temmuz ayı cari işlemler dengesi ve ihracat performansına ilişkin önemli veriler paylaştı.

Temmuz ayında cari işlemler hesabının 1,8 milyar dolar fazla verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın Haziran ayında 19,2 milyar dolardan 18,8 milyar dolara gerilediğini, yılın ilk 7 ayında cari açığın 21,2 milyar dolarla tahminlere uygun seyrettiğini söyleyen Bakan Bolat, Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının 388,8 milyar dolara ulaştığını, 2025 yıl sonu 390 milyar dolar hedefine yalnızca 1 milyar dolar kaldığını açıkladı.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Mal ihracatı Temmuz'da aylık 25 milyar dolar, yıllıkta ise 269,4 milyar dolarla rekor kırarken, hizmet ihracatı yüzde 6,9 artarak 119,5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bakan Bolat, "Seyahat gelirleri 58 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 41,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel ekonomideki zayıf dış talep, tarife artışları, yakın coğrafyadaki savaşlar ve iç karışıklıklara rağmen Türkiye’nin hem mal hem de hizmet ihracatında artış eğilimini korudu. Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretti" dedi.

Bolat, 2025’te Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında açığın GSYH’ye oranının yüzde 1,4’e, ikinci çeyrekte ise yüzde 1,3’e gerilediğini ifade ederek, Orta Vadeli Program kapsamında yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracatı teşvik eden, ithalata bağımlılığı azaltan ve hizmet sektörünün potansiyelini etkin kullanan politikalarla cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacağını belirtti.

Bakan Bolat, ihracat artışının ve ekonomik istikrar politikalarının küresel belirsizliklere rağmen Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın Ağustos ayı öncü göstergelerine göre, cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla bekleniyor.