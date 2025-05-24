Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden ÇETAŞ A.Ş. tarafından üretilen Cann Gübre, Erzurum çiftçisine can simidi oldu. Tarımda sürdürülebilir üretimi desteklemek, verimliliği artırmak ve çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlarına çözüm sunmak amacıyla üretilen Cann Gübre, çiftçilerin tarımsal ürünlerine büyük katkı sağladı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bitkisel üretimde sağlıklı ve kaliteli sonuçların temel koşulu; toprak yapısının, bitki köklerinin ve genel beslenme dengesinin doğru şekilde desteklenmesidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirdiğimiz Cann Gübre, içeriğinde yer alan özel seçilmiş enzimler, doğal hormonlar ve özel moleküller sayesinde, bitki kök gelişimi ve bitkilerin topraktan besin alımını kolaylaştıran, toprakta var olan ancak bitkinin faydalanamadığı besin elementlerinin alımını sağlayan destekleyici bir üründür” dedi. “Toprağa emek veren çiftçilerimizin daima yanındayız” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretimi desteklemek ve sürdürülebilir tarım anlayışına katkı sunmak amacıyla yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz ‘Cann Gübre’ projemizi yaklaşık bir yıldır sahada aktif olarak kullanıyoruz. Organik içerikli bu özel gübre sayesinde hem toprağımızı koruyor, hem çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürüyor, hem de tarımda dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimi teşvik ediyoruz. Erzurum’un bereketli topraklarını daha güçlü hale getirmek ve ihracata uygun bir üretim modeli oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biri olan Cann Gübre projesiyle çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin dar gün dostuyuz. Erzurum çiftçimizin canına can oluyoruz.”

CANN GÜBRE’NİN FAYDALARI

Mineral gübrelerin alım etkinliğini arttırarak daha az kimyasal ile aynı verimin oluşmasını sağlayan, toprağın yenilenmesi ve onarımı sağlayarak kök hastalıkları ve zararlılarının oluşmasını önleyen, bitkinin bağışıklık sistemini arttırarak bitkilerin hastalık ve zararlılar yanında, don, sıcaklık stresi, su stresi gibi stres koşullarına karşı dayanımı arttıran yeni nesil bir gübredir. Bitki kök bölgesinde yararlı bakterilerin aktivitesini artırır, böylece toprak sağlığını güçlendirir. İçerdiği özel enzimler, topraktaki besin maddelerinin bitki tarafından daha hızlı ve verimli alınmasını sağlar. Erkencilik etkisi sayesinde bitkilerin gelişim sürecini hızlandırır; hasat zamanını öne çeker ve üreticiye avantaj sağlar. Bitkilerin genel direncini artırır, çevresel streslere (soğuk, sıcak, susuzluk) karşı dayanıklılığı destekler. Organik içeriği sayesinde doğa dostudur, toprakta kalıntı bırakmaz, uzun vadede toprak sağlığını iyileştirir.

Türkiye’nin dört bir yanında, özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde uygulama denemeleri başarıyla tamamlanan Cann Gübre, farklı iklim ve toprak koşullarında yüksek performans göstermektedir. Çiftçimizin hem ürün kalitesini hem verimini artıran bu yenilikçi gübre, üretim süreçlerinde önemli ölçüde zaman kazandırmakta ve erkencilik sayesinde daha erken hasat imkânı sunmaktadır.

DEĞİRMENCİOĞLU’NDAN BAŞKAN SEKMEN’E TEŞEKKÜR

Kırkgöze Mahalle Muhtarı Nihat Değirmencioğlu, “Cann Gübre Erzurum ve hatta Doğu’daki bölge çiftçisine adeta umut ışığı oldu. Gurur kaynağımız Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e şükranlarımızı sunuyoruz. Organik gübremiz ile birlikte tarımsal ürünlerimiz iki kat daha da arttı. Büyükşehir Belediyemize bağlı Tarımsal Makine Parkı ve Cann Gübre ile birlikte Erzurum çiftçisi şuan altın yıllarını yaşıyor” şeklinde konuştu.