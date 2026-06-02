Bornova Belediyesi, ilçedeki kültürel ve sanatsal bağları güçlendirmek, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Hobi Atölyeleri için düğmeye bastı. Naldöken ve Pınarbaşı Kültür Merkezlerinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek kurslar için geri sayım başladı.

İZMİR (İGFA) - Her yaştan Bornovalıyı sanatla buluşturmayı hedefleyen Yaz Hobi Atölyeleri için resmi başvuru süreci 3 - 14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, ilgilendikleri branşlar için belirtilen mahallelerdeki kültür merkezlerine giderek kayıt işlemlerini bizzat tamamlayabilecekler.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel yönetim olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini vurguladı. Kentteki sanatsal üretimi her mahalleye taşımayı amaçladıklarını belirten Başkan Eşki, 'Biz Bornova'da sanatı yalnızca profesyonellerin elinde bir alan olarak görmüyoruz. Sanat, her yaştan yurttaşımızın katılımıyla büyüyen ve toplumsal bağlarımızı güçlendiren en önemli unsurdur. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedeceği, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin sosyalleşerek yeni beceriler edineceği bu atölyelerle dopdolu bir yaz geçireceğiz. Tüm Bornovalı hemşehrilerimi, özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımızı bu güzel kurslara katılmaya davet ediyorum.'