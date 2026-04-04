Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, kentte eğitim alanında yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

AĞRI (İGFA) - Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın, 'Kıymetli müdürümüz Hasan Kökrek'in çalışkanlığını zaten biliyoruz. Ağrılıların sevdiği ve sahip çıktığı il müdürlerinden biridir. Özellikle derslik sayısının artırılması, ve öğrenci başına düşen derslik oranının iyileştirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yürüttü. Görev yaptığı süre içerisinde bugün itibarıyla 55 okul inşaatının tamamlanarak okulların eğitime açılması çok önemli bir başarıdır' dedi.

Yapılan yatırımların rakamsal karşılığına da değinen Başkan Aydın, 'Ortalama 20 derslikli okullar üzerinden baktığımızda yaklaşık 1100 yeni dersliğin eğitim sistemine kazandırıldığını söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık 20 bin öğrencinin daha sağlıklı ve modern eğitim ortamlarına kavuştuğu anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında ortaya konulan çalışma gerçekten çok kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

Ziyarette, kamuoyunda gündeme gelen yıkımı yapılan Halk Eğitim Merkezi yakınındaki okul projesinin de sorulduğunu belirten Aydın, 'Sayın müdürümüz, yaşanan tartışmalar sonrası hayırsever iş insanı tarafından projenin şimdilik askıya alındığını ifade etti. Ancak Ağrı'ya kazandırılacak her okulun bu şehrin geleceğine atılmış bir imza olduğunu özellikle vurguladı' şeklinde konuştu.

Vali Önder Bozkurt'un eğitime verdiği öneme de değinen Aydın, 'Kendisine her sabah okullarda ne yapıyorsunuz diye sordum. Sayın müdürümüz de her sabah saat 08.00'de bir okulun ziyaret edildiğini, bu ziyaretlerde Sayın Valimizin de fiziki ortamdan eğitim süreçlerine kadar birçok konuyu yerinde incelediğini ifade etti. Bu yaklaşım, eğitimde kaliteyi artırma noktasında önemli bir irade ortaya koyuyor' dedi.

Aydın, açıklamasının devamında, 'Sayın Valimizin eğitime olan hassasiyeti ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün çalışma disiplini sayesinde önümüzdeki süreçte Ağrı'da eğitim alanında daha önemli gelişmeler göreceğimize inanıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Doğalgaz dönüşümlerine de değinen Aydın, okulların büyük bölümünde ısınma altyapısının modernize edildiğini ve doğalgaz erişimi olan bölgelerde dönüşümlerin tamamlandığını aktardı.

Aydın, değerlendirmesinin sonunda, 'Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak, aynı zamanda bir öğrenci velisi sıfatıyla Sayın Hasan Kökrek'e Ağrı'ya kazandırdığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum' dedi.