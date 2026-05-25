Gaziantep'in simgesi haline gelen Zeugma'daki 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarından biri daha ABD'den Türkiye'ye getirildi. Bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimlerle iadesi sağlanan eser, Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki büyük kompozisyonun 13'üncü parçası oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Zeugma Mozaik Müzesi'nin en önemli eserleri arasında yer alan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarından biri daha Türkiye'ye kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13'üncü parçasının da ABD'den getirildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, panelin Zeugma eserleriyle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıdığını belirterek, bilimsel incelemeler ve diplomatik girişimlerin ardından eserin ait olduğu topraklara döndüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, kültür varlıklarının izinin dünyanın neresinde olursa olsun sürüleceğini vurgulayarak, süreçte görev alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğu, bilim insanları ile Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo yetkililerine teşekkür etti.