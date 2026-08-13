Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri, ülke genelindeki oda ve borsa genel sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. seminere Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emine Kaymak, İpsala Ticaret Borsası'nı temsilen Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş, Uzunköprü Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sedef Dalkıran, Keşan Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri Erdem Başak, Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç katıldı.

Ankara'da yoğun bir katılımla düzenlenen programda; oda ve borsaların güncel mevzuat süreçleri, dijital dönüşüm uygulamaları, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve 2026 yılı hedef ile stratejileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Seminere katılan TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, genel sekreterlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu ve kurumsal vizyona dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Program boyunca oda ve borsaların hizmet kalitesini ve etkinliğini artırmaya yönelik iyi uygulama örnekleri masaya yatırıldı. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi adına atılacak adımlar görüşüldü. İpsala Ticaret Odası Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş'ın da yer aldığı bu stratejik seminerin, İpsala Ticaret Odası'nın geleceğe yönelik çalışmalarına, üyelerine sunduğu hizmet kalitesine ve bölgesel kalkınma hamlelerine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.