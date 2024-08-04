Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bir can dostu daha sağlığına kavuşturdu.MERSİN (İGFA) - Mersin merkezde bir apartmanda komşuların havlama sesleri duymasıyla polis ihbarı sonucunda polis ekipleri ve Büyükşehir’in İtfaiye personeli evde aç ve susuz kalan köpeği kurtardı. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen köpeğin arka iki ayağının bir süre önce uygun olmayan koşullarda kesildiği belirlendi. Ekipler; beslenen, yaraları pansuman edilen, yıkanan ve tırnak bakımları yapılan köpeğin daha uysal ve huzurlu davranışlar sergilediğini gözlemledi. İsmi seslenildiğinde artık bakan Şirin’in sağlık durumu da psikolojisi de düzeldi.

Benli: “Şirin burada gayet mutlu”

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde Sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, Şirin’in bulunduğunda iyi durumda olmadığını anlatarak, “İlk yapılan incelemede aç susuz kaldığı, tüylerinin karışık olduğu, en önemlisi arka bacaklarının eklem yerinden kesilmiş olduğunu gördük. Herhangi bir dikişine rastlamadık, amatörce kesim olduğunu düşünmekteyiz. Uzun süre önce kesilmiş. Ayrıca agresif durumdaydı. İnsanları gördüğü zaman hırlıyordu, havlıyordu. Dostumuz 10 yaşında. Şu an gayet sakin duruyor. Psikolojisi düzeldi, rehabilitasyonu yapıldı” dedi.

Şirin’in çipi olmadığı için kaydı bulunmadığını belirten Benli, tedavi sırasında yaptıkları işlemleri anlatarak, “Tırnaklarını kestik, tıraş ettik, ayaklarına gerekli pansumanı yaptık. Yaşamını etkileyecek herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Psikolojisi düzgün, sakin. Şirin burada gayet mutlu. Diğer can dostlarımızın olduğu gibi huzur içerisinde. Barınak’ta her türlü imkanımız var” diye konuştu.