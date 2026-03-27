Bugüne kadar birçok ünlü sanatçının hit şarkılarında imzası bulunan başarılı prodüktör Can Atayılmaz, bu kez kendi adıyla yayınladığı ilk projesiyle dinleyici karşısına çıktı. Ceren Sagu ile düet yaptığı Can Atayılmaz ft. Ceren Sagu 'Atarım İçime', dijital platformlarda yerini alarak müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Aleyna Tilki imzası taşıyan şarkı; dark synthwave dokular, retro elektronik öğeler ve arabesk duygunun özgün birleşimiyle dikkat çekiyor.

Modern prodüksiyon anlayışıyla şekillenen parça, geçmişin melankolisini bugünün sound'u ile buluşturuyor.

Her yeni çalışmasında farklı müzikal atmosferler yaratmayı hedefleyen Can Atayılmaz, 'Atarım İçime' ile prodüktör kimliğini bir adım daha ileri taşıyarak kendi imzasını taşıyan bir müzikal dünyanın kapılarını aralıyor.

Güçlü sound'u ve duygusal atmosferiyle dikkat çeken Can Atayılmaz ft. Ceren Sagu 'Atarım İçime', kısa sürede müzikseverlerin radarına girmeye aday.