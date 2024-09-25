Çamaşır suyu, evlerde temizlikte sıkça kullanılan güçlü bir kimyasal olsa da uzmanlar aşırı kullanımının ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Solunum yolları ve ciltte tahrişe yol açan bu temizlik maddesi, uzun vadede daha ciddi hastalıklara, hatta kansere davetiye çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Çamaşır suyunun içeriğinde bulunan klor ve diğer güçlü kimyasalların, solunması durumunda akciğerlere zarar verdiğini belirten uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda uzun süre çamaşır suyu kullanımının, kronik solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlayacağını ifade ediyor. Uzmanlar, çamaşır suyu kullanımının astım ve bronşit gibi hastalıkların tetiklenmesi ihtimalini güçlendireceğini belirtiyor.

Ayrıca çamaşır suyu ile direkt temasta bulunmanın, cilt üzerinde yanıklara ve ciddi tahrişlere neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, çamaşır suyunu çıplak elle kullanmanın ciltte zamanla hassasiyete, alerjik reaksiyonlara ve uzun vadede cilt kanseri riskine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, çamaşır suyu kullanırken mutlaka iyi havalandırılan ortamlarda bulunmak, eldiven ve maske kullanmak gerektiğini belirtiyor.

Doğal ve organik temizleyici alternatiflere yönelmenin, bu riski ortadan kaldırmanın yollarından biri olabileceğinin altını çizen uzmanlar çamaşır suyu yerine limon suyu, sirke ve karbonat gibi doğal maddelerin kullanılabileceğini belirtiyor.