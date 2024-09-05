Beylikdüzü Belediyesi tarafından sosyal incelemeler sonucu belirlenen ve bölgedeki özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için Eyüp Sultan Camii ve Miniatürk gezisi düzenlendi. Ziyaretleri sırasında çocukları yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Manevi değerlerle büyüyecek olan genç neslimizin gelecekleri de güzel ve hayırlı olur inşallah” dedi.

BURSA (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından sosyal incelemeler sonucu belirlenen ve bölgedeki özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sünnet ettirilen çocuklar, aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti. Belediye tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetlerini giyerek hazırlanan çocuklar yine Belediye tarafından hazır edilen otobüsler ve görevli personel eşliğinde uğurlandı. Ziyaret kapsamında çocukları yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklarla birlikte cami ziyaretine katılarak, bu anlamlı anı ölümsüzleştiren hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaretin ardından çocuklar, İstanbul’un önemli kültürel duraklarından İstanbul Miniatürk Park Müzesi’ni gezdi. Program boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve çocuklar, bu özel günün mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadılar.

ÇALIK: GENÇ NESLİMİZİN GELECEKLERİ DE GÜZEL VE HAYIRLI OLUR İNŞALLAH

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sünnet edilen çocuklara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, “Tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Sünnet olan çocuklarımız ve aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret ederek dua ettik. Allah hepimizin dualarını kabul etsin ve evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Manevi değerlerle büyüyecek olan genç neslimizin gelecekleri de güzel ve hayırlı olur inşallah” diyerek iyi dileklerde bulundu.